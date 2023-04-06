06 Апреля 2023
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Политика В России Украина
Фото: Накануне.RU

Киев назвал условие для начала переговоров с Россией

Заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига называл условие, при котором Киев готов будет начать переговорный процесс с Россией. Он считает, что это будет возможно в случае успеха контрнаступления ВСУ.

"Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя, и когда мы будем на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса", - сказал чиновник в интервью Financial Times.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва по-прежнему не видит возможностей для мирных переговоров.

Теги: киев, переговоры, контрнаступление, крым



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