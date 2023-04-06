Киев назвал условие для начала переговоров с Россией

Заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига называл условие, при котором Киев готов будет начать переговорный процесс с Россией. Он считает, что это будет возможно в случае успеха контрнаступления ВСУ.

"Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя, и когда мы будем на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса", - сказал чиновник в интервью Financial Times.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва по-прежнему не видит возможностей для мирных переговоров.