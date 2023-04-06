Билалов решил покинуть пост мэра Алапаевска после выигранного дела в суде

Сайгид Билалов, после того, как отстоял мэрское кресло в суде, решил все же уйти с поста главы Алапаевска. По его словам, решение вызвано сразу несколькими факторами, среди которых семейные обстоятельства, сложная многолетняя работа, от которой пора отдохнуть.

Как передает "Ъ-Урал" со ссылкой на самого градоначальника, отставка уже согласована с губернатором Евгением Куйвашевым. В следующий раз вопрос поднимут 27 апреля на заседании городской думы.

Билалов отметил, что рад покинуть пост мэра, но одновременно и жалеет, что уходит, не завершив начатые проекты. Глава Алапаевска беспокоится, будут ли они реализованы - например, строительство завода "Нейвасталь", который обеспечит 1,2 тыс. человек рабочими местами. Имеется и несколько проектов по благоустройству.

Решение о прекращении полномочий Сайгида Билалова гордума Алапаевска приняла 22 декабря. Депутаты объяснили это тем, что градоначальник не выполнял обязанности по решению вопросов местного значения. В частности, не исполнил решения суда по водоснабжению поселка Нейво-Шайтанский и строительству очистных сооружений в поселке Асбестовский, не смог решить вопрос по своевременному содержанию автомобильных дорог и вывозе снега в зимний период 2021-2022 годов и сорвал сроки строительства дома для переселенцев из ветхого жилья.

Позже городской суд Алапаевска признал отставку мэра незаконной. На сторону Билалова встал и Свердловский областной суд, отклонив апелляцию депутатов гордумы.