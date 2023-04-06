Подростков-нарушителей, убегающих из дома, будут помещать в центры временного содержания

06 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧВК "Вагнер" контролирует территорию АЗОМа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Фото: Накануне.ru

Подростков-нарушителей, убегающих из дома, будут помещать в центры временного содержания

Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект об изменении системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, который предлагает подростков, регулярно убегающих из дома, помещать в специальные центры временного содержания.
Читайте также:

Центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) - это структурные подразделения территориальных органов МВД. Там с подростками должны "работать", выявлять среди них правонарушителей и устанавливать причины, способствующие их совершению. Концепция развития ЦВСНП была принята в 2017 году. Законопроект предлагает расширить перечень категорий несовершеннолетних, которые могут быть помещены в ЦВСНП.

В 2022 году было выявлено 60 тыс. безнадзорных, беспризорных несовершеннолетних, нуждающихся в помощи со стороны государства. Ежегодно в федеральном розыске находится около 40 тыс. детей. Каждый четвертый подросток совершал такие уходы неоднократно. В прошлом году 569 несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей и государственных учреждений, стали участниками преступлений.

Всего в 2022 году выявлено более 170 тыс. несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения, из них в органы внутренних дел доставлено почти 90 тыс., но более 33 тыс. из них не достигли 16 лет - возраста административной ответственности. Пользуясь этим, они неоднократно совершают правонарушения, фактически не неся за это никакой ответственности. Также таких подростков используют взрослые преступники.

В настоящее время нормативных оснований для проведения с такими подростками профработы в ЦВСНП не имеется. Внесенный законопроект призван это исправить.

Авторы проекта отмечают, что возросло количество подростков, которые сознательно игнорируют общепринятые нормы и вступают в конфликт с законом.

Теги: подростки, законопроект



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети