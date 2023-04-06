Подростков-нарушителей, убегающих из дома, будут помещать в центры временного содержания

Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект об изменении системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, который предлагает подростков, регулярно убегающих из дома, помещать в специальные центры временного содержания.

Центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) - это структурные подразделения территориальных органов МВД. Там с подростками должны "работать", выявлять среди них правонарушителей и устанавливать причины, способствующие их совершению. Концепция развития ЦВСНП была принята в 2017 году. Законопроект предлагает расширить перечень категорий несовершеннолетних, которые могут быть помещены в ЦВСНП.

В 2022 году было выявлено 60 тыс. безнадзорных, беспризорных несовершеннолетних, нуждающихся в помощи со стороны государства. Ежегодно в федеральном розыске находится около 40 тыс. детей. Каждый четвертый подросток совершал такие уходы неоднократно. В прошлом году 569 несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей и государственных учреждений, стали участниками преступлений.

Всего в 2022 году выявлено более 170 тыс. несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения, из них в органы внутренних дел доставлено почти 90 тыс., но более 33 тыс. из них не достигли 16 лет - возраста административной ответственности. Пользуясь этим, они неоднократно совершают правонарушения, фактически не неся за это никакой ответственности. Также таких подростков используют взрослые преступники.

В настоящее время нормативных оснований для проведения с такими подростками профработы в ЦВСНП не имеется. Внесенный законопроект призван это исправить.

Авторы проекта отмечают, что возросло количество подростков, которые сознательно игнорируют общепринятые нормы и вступают в конфликт с законом.