В Челябинской области возбудили дело из-за превышения объема рекламы на радио

Челябинское УФАС возбудило дело по превышению объема рекламы на "Радио Снежинск ФМ", сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Информация о возможном нарушении поступило от регионального Роскомнадзора. По предварительным данным, объем рекламных роликов на канале превысил 20% от времени вещания в течение суток, что нарушает законодательство.

Дело возбудили на рекламораспространителя компанию "Медиацентр Троицка".