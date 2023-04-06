06 Апреля 2023
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

В Совфеде полагают, что спикеру палаты представителей США не хватило решимости для визита на Тайвань

Сенатор Алексей Пушков полагает, что спикеру палаты представителей США Кевину Маккарти, который собирался в апреле на Тайвань, не хватило решимости для визита.
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"Не решился. Точнее, в Вашингтоне, судя по всему, сочли его поездку политически слишком провокационной. Ограничились встречей в Калифорнии", - написал Пушков в своем telegram-канале.

Напомним, в августе 2022 г. на Тайване побывала спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Министерство иностранных дел КНР выразило решительный протест из-за визита Пелоси на Тайвань и осудило его. Завершила она свой визит, чуть не вылившийся в конфликт между ядерными державами, под учебную стрельбу китайской армии. Президент России Владимир Путин жестко высказался по поводу обострения отношений между Пекином и Тайбэем, спровоцированного США и, в частности, визитом на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"Ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт. И точно так же они действуют, разжигая конфликтный потенциал в Азии, Африке, Латинской Америке. Как известно, недавно США в очередной раз сознательно попытались подлить масла в огонь и раскачать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Американская авантюра в отношении Тайваня – это не просто поездка отдельного безответственного политика, а часть целенаправленной, сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире, наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам. Видим в этом тщательно спланированную провокацию", - сказал Путин в приветственном слове участникам Московской конференции по международной безопасности.

Теги: Алексей Пушков, Нэнси Пилоси, Кевин Маккарти, Тайвань



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