06 Апреля 2023
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Общество В России
Фото: t.me/malvovabelova

"Вдруг чудо возможно": Мать Маши Москалевой забрала девочку из приюта

Ольга Ситчихина, мать Маши Москалевой из тульского города Ефремов, забрала девочку к себе. При этом уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова, которая ранее была против воссоединения матери и дочери, изменила свое мнение, понадеявшись на "чудо" и поверив женщине, которая ранее сама дала согласие на помещение ребенка в приют.

Отец девочки – Алексей Москалев – был ранее осужден на два года колонии за дискредитацию армии в соцсети "Одноклассники". Шестиклассница всю жизнь жила с ним, с матерью виделась в последний раз много лет назад.

Львова-Белова сообщала, что Маше подыскивают замещающую семью. Но накануне к омбудсмену приехала Ситчихина, они пообщались. "Маша поначалу к маме не хотела, а ее мнение по закону обязаны учитывать. Сейчас ее позиция изменилась – она сама мне сказала это по телефону. Сегодня во время разговора с мамой, узнав подробности о ее жизни и составив непосредственное впечатление, подумала: а вдруг и вправду чудо возможно. Несмотря на все обстоятельства прошлого. Как минимум, они вдвоем имеют на это право", - написала Львова-Белова в своем Telegram-канале.

"Ольга уже забрала Машу из социально-реабилитационного центра, где та находилась по ее заявлению. Мама на данный момент не ограничена в родительских правах, поэтому было достаточно расторгнуть договор о временном помещении ребенка в учреждение", - добавила омбудсмен.

Маша Москалева с мамой.(2023)|Фото: t.me/malvovabelova

Теги: маша москалева, мария львова-белова, алексей москалев



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