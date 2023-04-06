06 Апреля 2023
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Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Прокуратура возьмет на контроль зачисление первоклассников в Екатеринбурге

Прокуратура Екатеринбурга проследит, чтобы во время подачи документов и зачисления детей в первые классы школ, соблюдались права несовершеннолетних. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областного ведомства.

Как и в прошлом году, прием граждан осуществляется на улице Розы Люксембург, 54 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 ежедневно. Помимо этого, заявитель может направить обращение на телефон горячей линии по номеру 229-59-24. Необходимо указать сведения о родителях либо о ребенке, образовательной организации, способе подачи заявки и документов.

Напомним, что в отличие от прошлого года, в 2023 году прием заявок от родителей первоклассников стартовал 1 апреля ровно в 00.00 одновременно во всех районах города. Запись проводится на портале "Госуслуг". Больше всего первоклассников ожидается в новых районах города, таких как Академический.

Теги: прокуратура, зачисление, первоклассник



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