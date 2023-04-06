06 Апреля 2023
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Фото: http://duma.perm.ru/

Депутаты пермской гордумы смогут отчитываться о доходах инкогнито

На рассмотрение в пермскую городскую думу внесен проект "О внесении изменений в отдельные решения Пермской городской думы, касающиеся вопросов противодействия коррупции", передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно опубликованному на сайте городской думы, народные избранники продолжат отчитываться о своих доходах, расходах, имуществе, а также о доходах, расходах и имуществе близких родственников: супругов и детей, но эта информация будет отныне публиковаться без персональных данных и данных, позволяющих индивидуализировать имущество.

Проект будет рассмотрен на апрельском заседании думы.

Аналогичная инициатива находится на рассмотрении в краевом парламенте.

Напомним, субъекты России принимают поправки об отказе о публикации деклараций депутатов.

Это происходит на фоне того, как в январе такой проект закона был принят на федеральном уровне. Госдума сочла, что это грозит депутатам и чиновникам в условиях СВО. С 1 марта публиковать декларации о своих доходах прекратили депутаты Госдумы РФ и сенаторы Совета Федерации. Также россияне больше не узнают о доходах Путина и его администрации. Эти документы проверят в непубличном порядке.

Доходы Путина, возможно, станут публичным достоянием в 2024 году – если он решит баллотироваться в президенты России. Все кандидаты перед регистрацией обязаны предоставлять декларации.

Теги: доходы. декларации, депутаты, персональные данные



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