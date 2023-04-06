В Челябинской области в национальном парке запретили многодневные походы

В Челябинской области в национальном парке "Зигальга" временно запрещены многодневные походы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе нацпарка, при этом во время однодневных походов можно передвигаться только по маркированным тропам, а разводить костры на специально оборудованных кострищах.

Такое решение принято из-за введения на территории Катав-Ивановского района особого противопожарного режима. В муниципалитете установилась сухая и теплая погода.

Напомним, на территории района в Юрюзанском участковом лесничестве 2 апреля произошел крупный лесной пожар. В условиях сухой и ветреной погоды огонь распространился на площади 9,4 га. По предварительным данным, возгорание началось из-за незатушенного костра. В целом в регионе за выходные ликвидировали шесть лесных пожаров на общей площади 21 га.