06 Апреля 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Личный архив Ростислава Журавлева

В Челябинской области в национальном парке запретили многодневные походы

В Челябинской области в национальном парке "Зигальга" временно запрещены многодневные походы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе нацпарка, при этом во время однодневных походов можно передвигаться только по маркированным тропам, а разводить костры на специально оборудованных кострищах.

Такое решение принято из-за введения на территории Катав-Ивановского района особого противопожарного режима. В муниципалитете установилась сухая и теплая погода.

Напомним, на территории района в Юрюзанском участковом лесничестве 2 апреля произошел крупный лесной пожар. В условиях сухой и ветреной погоды огонь распространился на площади 9,4 га. По предварительным данным, возгорание началось из-за незатушенного костра. В целом в регионе за выходные ликвидировали шесть лесных пожаров на общей площади 21 га.

Теги: Зигальга, национальный парк, туризм,



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