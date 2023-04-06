06 Апреля 2023
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Происшествия Северо-Кавказский ФО
Фото: Накануне.RU

В Ингушетии в перестрелке с боевиками погибли трое полицейских

В селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе Ингушетии произошло столкновение между боевиками и полицией. Силовики заблокировали нападавших в одном из домов поселка. В ходе перестрелки погибли трое полицейских, семь человек получили ранения, сообщает РЕН ТВ.

По данным Telegram-канала "112", перестрелка между силовиками и четырьмя заблокированными в доме боевиками продолжалась всю ночь. В итоге к месту инцидента подтянули спецназ ФСБ, который подавил огонь при поддержке МВД и Росгвардии.

Сообщается, что среди боевиков были ответственные за нападение на пост ДПС 27 марта. Тогда боевики атаковали пост на границе Ингушетии и Северной Осетии.

Теги: ингушетия, боевики, перестрелка



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