06 Апреля 2023
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Политика За рубежом Украина
Фото: скриншот с youtube-трансляции

В Совфеде предположили, что Европа присоединится к денацификации Украины

Сенатор Андрей Клишас полагает, что поездка президента Украины Владимира Зеленского в Польшу принесла достаточно неожиданный для "киевской хунты" результат.

По мнению Клишаса, якобы в польской, да и европейской прессе все сильнее стали звучать голоса, что денацификация Украины – важный и насущный вопрос, а государственный киевский культ Бандеры привел к массовому распространению нацистских идей среди жителей Украины.

Напомним, ранее в Госдуме назвали "дурным знамением" для Польши визит Владимира Зеленского.

Теги: Владимир Зеленский, Андрей Клишас, Польша, Украина



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