Главе СКР доложат результаты расследования о падении 14-летнего циркача на Урале

Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о результатах расследования дела о травмировании 14-летнего циркового гимнаста во время тренировки.

Напомним, все случилось 4 апреля. Подросток занимался в цирковой студии "Арена" городского округа Заречный, когда при выполнении номера "гимнасты на ремнях" внезапно оборвался металлический трос. В результате юноша упал с высоты около трех метров и получил тяжелые травмы головы и позвоночника. По версии областного ГУ МВД, ЧП могло произойти из-за изношенности каната под потолком.

Врачи Заречного смогли стабилизировать состояние ребенка, однако, поскольку состояние подростка оценивается как тяжелое, было принято решение доставить его в Екатеринбург.

В связи со всей полученной информацией, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о первоначальных результатах расследования.