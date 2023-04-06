06 Апреля 2023
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Фото: Накануне.RU

"Урал" сыграет с ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России

Определился соперник екатеринбургского ФК "Урал" по финалу Пути РПЛ Кубка России нынешнего сезона. Им стал московский ЦСКА.

Накануне столичный клуб в ответном полуфинальном матче на своем поле победил самарские "Крылья Советов". Игра завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч под занавес встречи в свои ворота отправил футболист гостей Гленн Бейл.

Таким образом, ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ и встретится с "Уралом". Игры состоятся 19 апреля и 3 мая. Победитель двухматчевого противостояния пройдет в Суперфинал, который будет сыгран 11 июня. Соперником станет лучшая команда Пути регионов.

Напомним, во вторник "Урал" на своем поле обыграл столичный "Спартак" со счетом 2:1 и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России. Как признался после матча наставник уральцев Виктор Гончаренко, поддержка болельщиков на стадионе "Екатеринбург-Арена" помогла его команде победить.

Теги: Урал, ЦСКА, Кубок России, финал, матч



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