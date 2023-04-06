ВСУ попытались обстрелять Мелитополь из HIMARS

Прошедшей ночью вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались обстрелять Мелитополь (Запорожская область) ракетами HIMARS. Российская система ПВО сбила шесть таких ракет.

"В 02:03 мск 6 апреля террористический киевский режим предпринял попытку ракетного обстрела спящего мирного города Мелитополя. Работала российская ПВО. Сбиты все шесть ракет HIMARS. По предварительной информации, ущерба и жертв нет", - цитирует ТАСС заявление экстренных служб.

Напомним, ранее и.о. главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о подрыве автомобиля в Мелитополе. Целью взрыва был экс-глава администрации Акимовки Мелитопольского района Максим Зубарев.