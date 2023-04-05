Задержанного в Брянской области украинского пилота-шпиона вели по средствам связи

Украинский самолет, который упал в Брянской области, предположительно вели с помощью средств связи, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Росгвардии.

По его словам, второго самолета не было.

Напомним, украинский самолет приземлился в поле в Клинцовском районе, и это в итоге заметили местные жители. Они сразу сообщили об этом правоохранителям — после этого сотрудники ФСБ, Минобороны и Росгвардии заблокировали район нашли пилота, который попытался спрятаться в лесу.

Сейчас ФСБ предстоит выяснить личность пилота и его цели появления в нашем воздушном пространстве. В ведомстве не исключают, что он прилетел для совершения диверсий или разведки. Сам пилот не молодой мужчина, был одет в гражданскую одежду цвета камуфляж.

По данным telegram-канала Baza, пилот рассказал, что выполнял задание за 50 тысяч гривен. От него требовалось сделать фото по команде своего ведущего. По предварительной версии, пилот занимался разведкой по заданию ВСУ. Рядом с самолетом силовики нашли присыпанные землей автоматическое оружие, боеприпасы и бронежилет.