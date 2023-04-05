06 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Екатеринбург.рф/ Федор Серков

Врачам удалось стабилизировать состояние ребенка, упавшего с высоты в цирковой студии

Врачи территориального центра медицины катастроф вместе со специалистами медико-санитарной части № 32 Заречного смогли стабилизировать состояние ребенка, упавшего с трехметровой высоты в цирковой студии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

Поскольку состояние подростка оценивается как тяжелое, было принято решение доставить подростка в Екатеринбург, в детскую городскую клиническую больницу №9. Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, все случилось 4 апреля. 14-летний подросток занимался в цирковой студии "Арена" городского округа Заречный, когда при выполнении номера "гимнасты на ремнях" внезапно оборвался металлический трос. В результате юноша упал с высоты около трех метров и получил тяжелые травмы головы и позвоночника.

Представители МВД выясняют, кто конкретно из должностных лиц отвечает за соблюдение мер безопасности и когда в последний раз осуществлялся осмотр инвентаря. Собранные материалы полиция направит в региональный СКР для приобщения к их материалам. Проверку также проводит прокуратура.

Следователями возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Наказание за совершение этого преступления составляет до шести лет лишения свободы. Для определения тяжести вреда здоровью подростка уже назначена судебно-медицинская экспертиза.

Теги: цирк, подросток, студия



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