В здании Минобороны в центре Москвы произошел пожар

В здании Минобороны по ул. Знаменка, 19 в центре Москвы произошел пожар, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС.

Информация о задымлении поступила в 19.29 по московскому времени. Пожарные, прибыв на место, установили, что произошло возгорание электробытового прибора на третьем этаже. Пожару был присвоен второй повышенный номер сложности из пяти. Открытое горение ликвидировано на площади 60 кв. м. Пострадавших нет.

По данным ТАСС, причиной пожара стал аварийный режим электросети.