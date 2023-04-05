"Мы все преодолеем". Лукашенко заявил о позитивном влиянии санкций на экономику

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Кремль на переговоры с Путиным, сообщает telegram-канал "Пул Первого".

Во время встречи была затронута экономическая повестка. Президент Белоруссии выразил уверенность, что промышленность будет развиваться вопреки всем неблагоприятным прогнозам и привел аналогию с хлебом.

"Нас пугали голодом, холодом. Сегодня хлеб некуда девать в России, когда такое было? Такой урожай огромный. Тоже самое будет и в промышленности. Мы все это преодолеем. И те, кто прогнозировал, что мы рухнем, ничего мы не рухнем. Да, будет непросто, мы выдержим и все сделаем. Даже микроэлектронику", - заявил белорусский лидер, выразив, таким образом, мнение, что санкции, вопреки ожиданиям Запада, дали положительный эффект для экономик РФ и Белоруссии.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в рамках двухдневного визита Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня обсудят актуальную двустороннюю и международную проблематику на отдельных переговорах.

Завтра, 6 апреля, в Москве состоится заседание высшего Государственного совета союзного государства. В нем поучаствуют оба президента, сообщает пресс-служба Кремля.

Разговор пойдет о ходе выполнения документа "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–23 гг.", предусматривающего совместную работу по 28 отраслевым союзным программам. Планируется принять решения по различным практическим вопросам интеграционного сотрудничества.