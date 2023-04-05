06 Апреля 2023
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Происшествия В России Украина
Фото: Mash

В Брянской области задержали пилота-шпиона с Украины. Его самолет потерпел крушение

В Клинцовском районе недалеко от Бутовска Брянской области потерпел крушение легкомоторный самолет, влетевший со стороны Украины. Об этом Накануне.RU сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Брянской области.

Пилот выжил и попытался скрыться, пробраться на украинскую территорию, но был задержан пограничниками. Сейчас службе безопасности предстоит выяснить личность пилота и его цели появления в нашем воздушном пространстве. В ведомстве не исключают, что он прилетел для совершения диверсий или разведки. Сам пилот не молодой мужчина, был одет в гражданскую одежду цвета камуфляж.

В Брянской области задержали пилота-разведчика с Украины(2023)|Фото: Mash

В ведомстве напоминают, что Брянская область, а также соседние Курская и Белгородская области, граничащие с Украиной, регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов с украинской стороны. Кроме того, имели место факты диверсионного рейда в Брянскую область украинского нацистского формирования, другие преступления диверсионной и террористической направленности.

На территории Брянской области действует "желтый" уровень террористической опасности, спецслужбы и правоохранительные органы работают в усиленном режиме. Тем не менее, украинские формирования не спешат снижать темпы своей диверсионной и разведывательной активности в приграничных районах.

По данным telegram-канала Baza, пилот рассказал, что выполнял задание за 50 тысяч гривен. Он должен был сделать фото по команде ведущего. По предварительным данным пилот выполнял разведу по заданию ВСУ. Рядом с самолетом силовики нашли присыпанные землей автоматическое оружие, боеприпасы и бронежилет. По словам пилота, все это ему дали "для защиты". Также сообщается будто бы он следовал за вторым самолетом и не знал, что уже находится в России.

В Брянской области задержали пилота-разведчика с Украины(2023)|Фото: Baza

Украинский самолет приземлился в поле в Клинцовском районе, и это в итоге заметили местные жители. Они сразу сообщили об этом правоохранителям — после этого сотрудники ФСБ, Минобороны и Росгвардии заблокировали район нашли пилота, который попытался спрятаться в лесу.

Теги: украинский пилот, самолет, фсб, диверсант, разведка, задержание



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Развитие сюжета:

Ранее 05.04.2023 21:41 Мск Задержанного в Брянской области украинского пилота-шпиона вели по средствам связи


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