В Нижневартовске завершено строительство больницы-долгостроя

В Нижневартовске завершены все строительные работы многопрофильной центральной больнице на 1,1 тыс. коек, сообщает ТАСС.

Следующая стадия - это тщательная проверка всего комплекса смонтированных в течение этих лет инженерных систем и медицинского оборудования, в ходе которой необходимо отладить работу всех инженерных сетей и систем, как единого комплекса, включая единую компьютерную информационную систему и систем диспетчеризации (в том числе пожарных и вентиляционных систем). Длительность этих работ составит еще полгода.

Сейчас в здании идет чистовая отделка помещений, покрытие полов керамогранитом, монтаж потолочных панелей. Затем Госстройнадзор подпишет акт о вводе объект в эксплуатацию, одновременно с этим начнется процедура лицензирования и аккредитации всей больницы.

На строительство больницы (первая и вторая очереди) всего было выделено 28,6 млрд рублей, из них 5,9 млрд рублей - объем финансирования этого года. При этом средства выделяются в ходе реализации программы "Сотрудничество", реализующейся между Тюменской областью, Югрой и Ямалом..

Напомним, больница в Нижневартовске строится уже 15 лет. Стоимость объекта не раз пересматривалась в сторону увеличения.