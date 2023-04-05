05 Апреля 2023
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ЧВК "Вагнер" контролирует территорию АЗОМа

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Общество В России
Фото: vk.com/orkestrwagnera

ЧВК «Вагнер» запустила конкурс в соцсетях, в котором главным призом станет знаменитая кувалда

ЧВК «Вагнер» запустила среди москвичей конкурс на лучшую фотографию. Как стало известно изданию «Политэксперт».

кувалда пригожина(2023)|Фото: t.me/Prigozhin_hat

Для участия в конкурсе жителям Москвы необходимо либо сделать селфи, либо сфотографироваться на фоне баннеров с рекламой ЧВК «Вагнер». Победителем станет тот, чей снимок наберет больше всего просмотров. В качестве призов также предусмотрены футболки с символикой «музыкантов».

Разыгрываемая кувалда имеет деревянную рукоять, а на железном наконечнике нанесена фирменная символика ЧВК «Вагнер». Отмечается, что автору лучшей фотографии доставят орудие прямо домой. Чтобы принять участие в конкурсе, гражданам необходимо отправить фотографию через личные сообщения официальной группы «музыкантов».

карта, чвк, лп(2023)|Фото: t.me/kremlin_sekret

Теги: чвк вагнер, кувалда, соцсети, музыканты, баннеры



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