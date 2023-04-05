Смольный выдал гранты на 10 млн рублей для развития украинского патриотизма и накрутки ботов в проектах Беглова

Один из активистов «Волонтерской роты Боевого братства» Василий Соколов рассказал, как в некоторых подразделениях организации занимались «распилом» грантов: на самом деле проекты по ним не реализовывались или проводились с минимальными затратами. По словам активиста, участники таких мероприятий занимались далекими от патриотизма вещами – пением украинского гимна и целованием украинского же флага. Соответствующие заявления направлены в Администрацию Президента, Совет Федерации и Следственный комитет. Имеются весомые основания полагать, что по такой схеме строилась работа в Петербурге.

Свои слова Соколов подтвердил фотографиями и видеозаписями с проведением, мягко говоря, неоднозначных мероприятий. Например, на «Вахте памяти» под Ржевом «Волонтерская рота» отрабатывала перекрытие трасс, сожжение чучел и штурм административных зданий.

Проблемы обнаружились и в Петербурге. Руководитель местного подразделения «Волонтерской роты» Григорий Малышев якобы по собственному усмотрению выплачивает зарплату сотрудникам организации.

«Немного поделюсь с вами историей. Сам Гриша Малышев начал свою карьеру во МГЕР. Но оттуда его выгнали. После чего Григорий решил перейти на сторону волонтерской роты. Вот вы думаете, что вам так зарплату долго не выплачивают? А потому что у Гриши нет настроения выплачивать вам зарплату, хотя деньги на выплату уже прислали. Заведите пару контактов из ВР, тогда можете сразу понимать, когда пришли деньги. Я к чему это говорю, к тому, что Вас, ребята, держат за второй сорт людей, и с вами не считаются как с сотрудниками. Зарплату Гриша платит, когда захочет, это зависит, по его словам, от того какое сегодня у него настроение», - рассказал Соколов.

Мы изучили, из каких источников петербургская «Волонтерская рота» получает деньги на свою деятельность. Оказалось, финансирование идет напрямую из городского бюджета через гранты. Официально деньги выделяются на проведение патриотических мероприятий, но на деле ситуация обстоит совсем иначе.

В 2022 году Правительство Санкт-Петербурга выделило из бюджета 124 миллиона рублей на реализацию молодежных проектов, сумма была распределена по 66 грантам. Один из грантов на 4,7 миллиона рублей Комитет по молодежной политике выдал «Волонтерской роте боевого братства» для организации в Петербурге «Школы патриотизма». Обращает на себя внимание тот факт, что грант получило московское подразделение «Волонтерской роты», но исполнителем проектов оказался

По условиям гранта, проект должен был быть реализован до 30 ноября 2022 года, а его целью заявлено привлечение к патриотическим мероприятиям по меньшей мере 600 участников.

На официальных ресурсах Смольного упоминания о мероприятиях в рамках «Школы патриотизма» отсутствуют. Единственным информационным признаком реализации проекта стала группа в соцсети «ВКонтакте». Согласно опубликованному в группе отчету, «Школа патриотизма» за полгода якобы привлекла к своим мероприятиям более 1000 участников, провела серию лекций и две так называемых «Вахты памяти». Как отмечал Соколов, именно на таких выездах участники занимаются пением украинского гимна и учатся штурму административных зданий.

В реальности более чем полгода работы «Школы патриотизма» уложились в 12 постов в сообществе. А судя по фотоотчетам, участвовало в мероприятиях от силы 20-30 одних и тех же людей. О том, что заявленная цифра в 1000 участников сильно завышена свидетельствует и состав группы. На день публикации материала в ней состояло всего 403 участника, половина из которых, согласно данным портала AntiDogs, являются ботами.

Получается, что почти 5 миллионов бюджетных рублей Смольный потратил на создание фейковой группы во «ВКонтакте», а отчет для мероприятий готовился силами двух-трех десятков участников. Целевые 600, а уж тем более заявленные 1000 парней и девушек, якобы прошедших «Школу патриотизма» остались за кадром, и петербургских чиновников сложившаяся ситуация удивительным образом не заинтересовала.

Это не единственный петербургский грант, освоенный московским подразделением «Волонтерской роты». В том же 2022 году некое зарегистрированное в Москве АНО «Центр проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий «Дело техники» получило два гранта от Комитета по молодежной политике Петербурга. Более 3 миллионов рублей было выделено под проект «Эко-десант» и почти 2 миллиона под проект «Важен каждый».

Директором «Дела техники» во время проведения заявленных проектов являлся некий Серафим Иванов. Он же значится соучредителем московского отдела «Волонтерской роты». Все три гранта хоть и были получены от лица разных организаций, но проводились по единой схеме. Для «Эко-десанта» и «Важен каждый» также были созданы группы «ВКонтакте», администратором которых значилась некая Лиза Красильникова, она же администрировала группу «Школы патриотизма». По окончании проектов аккаунт был удален. Впрочем, как и аккаунты большинства участников. На момент публикации материала из 207 подписчиков «Важен каждый» 202 оказались заблокированы.

Из 397 участников «Эко-десанта» 396 оказались заблокированными ботами.

Деятельность непосредственно групп свелась к публикации двух десятков постов с отчетами о проведенных мероприятиях. В каждом из которых участвовало 10-20 ребят.

Даже при поверхностном изучении проектов возникают серьезные основания для подозрений в фиктивности проектов, целью которых было получение 10 миллионов рублей из бюджета Петербурга. Но чиновники Смольного почему-то на данные факты внимания не обратили.

Причиной столь избирательного поведения может являться взаимовыгодное сотрудничество двух сторон. Еще в сентябре СМИ обратили внимание на деятельность Фонда «Победа». Именно эту организацию губернатор Александр Беглов выбрал для проведения финансовых операций по восстановлению Мариуполя и помощи мобилизованным. Для информационной поддержки деятельности фонда была создана соответствующая группа «ВКонтакте», но при проверке стала очевидной фиктивность ее работы – 67% участников сообщества оказались ботами. За прошедшее время администраторы группы провели «работу над ошибками» и доля ботов сократилась до 52%.

Самое интересное, что у Фонда «Победа» Александра Беглова и у созданных под петербургские гранты проектов «Волонтерской роты» оказались одни и те же боты. Как видно, союз петербургских властей и подразделений «Волонтерской роты», где, как сообщил активист Василий Соколов, могут не только «пилить» гранты, но и целовать украинские флаги, оказался гораздо теснее, чем могло бы показаться. Предсказуемо, что в сложившихся обстоятельствах губернатор Александр Беглов и его команда не заинтересованы в поисках нарушений при освоении выданных грантов, ведь в ходе таких проверок высока вероятность выйти на самих себя.