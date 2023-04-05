Глава СКР взял на контроль дело пенсионерки из Ханты-Мансийска, более 80 лет проживающей в аварийном бараке

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с пенсионеркой из Ханты-Мансийска, более 80 лет проживающей в бараке без каких-либо удобств, сообщили Накануне.RU в Информационном центре СК России.

В доме отсутствует горячее водоснабжение и отопление, разрушается потолочное покрытие. Мер к ее переселению в благоустроенное жилье уполномоченные органы не принимают.

Следователи Югры возбудили уголовное дело. Глава СКР потребовал от руководителя окружного управления СК доклад о ходе расследования уголовного дела, а также о мерах к восстановлению жилищных прав пенсионерки.