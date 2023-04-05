США включили Усса в базу данных Интерпола

Американская сторона поместила в базу данных Интерпола сына красноярского губернатора Артема Усса, сбежавшего из-под ареста в Италии.

"Согласно нашим сведениям, он уже находился в списке разыскиваемых Интерпола, дальнейшие действия с его пребыванием в базе зависят от США как источника мандата", - сказал РИА Новости источник в итальянских правоохранительных органах.

Напомним, 27 октября 2022 г. Усса заочно арестовали в РФ по подозрению в отмывании денег (это произошло спустя неделю после его задержания в Италии). Объявление в розыск дало возможность РФ добиваться экстрадиции бизнесмена – наравне с США, где Усса обвиняют в нарушении санкций и также отмывании денег. После того, как итальянский суд принял решение о выдаче Усса в США, стало известно о его побеге из-под домашнего ареста в Италии. В СМИ появилась версия о том, что Уссу помогли сбежать российские спецслужбы. Вскоре он объявился в Москве, где добровольно пришел в следственный департамент МВД.