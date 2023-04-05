В Екатеринбурге приставы за день арестовали больше 20 автомобилей должников

Сегодня, 5 апреля, судебные приставы и представители Госавтоинспекции провели совместный рейд на улице Белинского в Екатеринбурге с использованием "умных камер".

В результате при помощи современных технологий был выявлен 61 должник-автолюбитель. Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, "Тойоты", "БМВ", "Мерседесы", "Лексусы" и "Мазды", попавшие в объектив и водители которых имели задолженности по различным категориям исполнительных производств, были арестованы и эвакуированы на специализированную стоянку. Всего оказалось арестовано 21 транспортное средство на общую сумму задолженностей более 25 млн рублей.

Но, как отметили в службе судебных приставов, большинство уральцев-должников предпочли расплатиться сразу через портал Госуслуг: на месте было оплачено задолженностей на сумму около 2 млн рублей. Так, водитель автомобиля "БМВ" оплатил 91 штраф за нарушения ПДД на сумму 170 тысяч рублей и был отпущен.

Напомним, недавно житель Екатеринбурга лишился своей машины из-за долга по ЖКХ в полмиллиона рублей.