Студентам Среднего Урала, работающим на ВПК, могут предоставлять отсрочку от призыва

В Свердловской области предлагают ввести отсрочку от призыва для студентов, работающих на предприятиях военно-промышленного комплекса (ВПК) по рабочим специальностям. С такой инициативой выступил глава региона Евгений Куйвашев.

Как пояснил губернатор на заседании областного союза промышленников и предпринимателей, прошедшем в Нижнем Тагиле, отсрочка для таких студентов будет только способствовать промышленности.

"Мы предложили на федеральном уровне рассмотреть ряд инициатив, способствующих закреплению специалистов на предприятиях. В том числе речь идет о возможности предоставления отсрочки от регулярного призыва выпускникам учреждений среднего профессионального и высшего образования, трудоустроенных на оборонные заводы", - отметил губернатор.

Напомним, в прошлом месяце Минпромторг РФ отправил в Министерство обороны список востребованных работников ОПК призывного возраста. Поскольку сотрудники заняты выполнением госзаказов, для них попросили отсрочить весенний призыв в 2023 году.