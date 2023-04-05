05 Апреля 2023
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Политика В России
Фото: kremlin.ru

Отношения России и США переживают глубокий кризис - Путин

Владимир Путин обвинил США в поддержке госпереворота в Киеве в 2014 году, который, по его словам, "в конечном итоге привел к нынешнему конфликту на Украине". Об этом президент России заявил на церемонии вручения верительных грамот 17 новых послов иностранных государств в РФ.

"Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми странами без исключения, не собирается изолироваться. Мы не имеем предвзятого или враждебного отношения ни к какой стране. Именно об этом говорится в утвержденной мною на днях концепции внешней политики РФ", - заявил Путин в начале церемонии.

Он добавил, что "Россия будет проводить многовекторную внешнюю политику": "У России особое положение самобытного государства-цивилизации. Она будет поддерживать глобальный баланс – это историческая миссия России".

После этого Путин кратко охарактеризовал отношения со всеми странами, чьи послы приехали в Кремль.  Он прокомментировал и ситуацию с недружественными государствами.

"С Данией наши государства всегда были близки друг другу. Дипломатическим отношениям наших государств уже более 500 лет. Были соседями по Балтике. Сегодня на Балтике неспокойно – прогремели взрыв на "Северных потоках". Мы надеемся, что Дания поддержит наше начинание по созданию международной комиссии для расследования произошедшего", - сказал Путин.

 "С Норвегией у нас всегда были добрососедские отношения. Сегодня двусторонние контакты сведены к минимуму, заморожено взаимодействие почти по всем направлениям. Вряд ли все это отвечает интересам наших народов", - прокомментировал российский лидер.

Особенного внимания заслужила Линн Трейси, новый посол США в России.

Линн Трейси(2023)|Фото: посольство США в Москве

"Отношения России и США переживают глубокий кризис, к сожалению. Уважаемая госпожа посол, не хочется портить благостного настроения церемонии, не могу не сказать, что использование США таких инструментов как поддержка "цветных революций", госпереворота в Киеве в 2014 году в конечном счете и привела к сегодняшнему украинскому кризису. Но мы всегда выступали за то, чтобы выстраивать отношения с США на принципах равенства и уважения. Мы будем руководствоваться этим принципом и в дальнейшем", - сказал Путин Трейсе.

Также негатив увидел президент России в отношении с Евросоюзом: "Причина деградации наших отношений в том, что Евросоюз – именно он - инициировал политическое противостояние с Россией. Хотелось бы надеяться, что все действия, которые наносят ущерб нашим отношениям, останутся в прошлом".

Теги: владимир путин, линн трейси, посол, верительная грамота, церемония, кремль, внешняя политика



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