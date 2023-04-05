05 Апреля 2023
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Фото: Транснефть – Сибирь

"Транснефть – Сибирь" подготовила производственные объекты к работе в весенне-летний период

"Транснефть – Сибирь" завершила подготовку объектов магистральных нефтепроводов (МН) и нефтепродуктопровода к безопасной эксплуатации и устойчивой работе в период весеннего паводка и пожароопасного периода, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

На линейной части магистральных нефтепроводов (МН) проведено техобслуживание свыше 2,3 тыс. единиц запорной арматуры с проверкой на полное открытие и закрытие. Проверено техническое состояние 156 систем линейной телемеханики на подводных переходах, свыше 160 км вдольтрассовых линий электропередач. Большое внимание уделено контролю технического состояния и защите трубопроводов в местах переезда техники, в том числе установлены дополнительные указательные знаки. Проверена работоспособность 36 систем обнаружения утечек нефти на МН.

На нефтеперекачивающих станциях выполнена проверка работоспособности 76 автоматических систем пожаротушения, 119 систем промышленной и бытовой канализации и очистных сооружений. В резервуарных парках проведен осмотр сифонных кранов и дыхательной арматуры, ведется очистка от снега отмосток резервуаров, зданий и сооружений. Проведено сезонное обслуживание свыше 4,5 тыс. единиц запорной арматуры технологических трубопроводов и резервуарных парков, техническое обслуживание регулирующей арматуры и предохранительных устройств.

Созданы оперативные группы для быстрого реагирования в случае нештатной ситуации. Сформирован запас грунта, мешков для восстановления обвалования объектов, расположенных в труднодоступных местах. Непосредственно в период паводка в районе пересечения трубопроводов с водными преградами запланировано проведение работ по очистке их от топляка и мусора для предотвращения возможных заторов и искусственного поднятия уровня воды.

В подразделениях предприятия проводятся плановые заседания пожарно-технических комиссий, созданы группы по тушению пожаров. Персонал производственных объектов задействован в проведении учебно-тренировочных занятий. Специалисты проводят проверку источников противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения, техническое обслуживание пожарной техники. Помимо этого, после схода снежного покрова запланирована работа по расчистке от древесно-кустарниковой растительности охранных зон, обустройство и обновление минерализованных полос вокруг объектов магистральных нефтепроводов, удаление сухой травы в обвалованиях резервуаров, узлов запорной арматуры.

Население проинформировано о местах прохождения трасс магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и линий связи.

Плановое проведение сезонной подготовки оборудования к эксплуатации и техническому обслуживанию в весенне-летний период позволяет "Транснефть – Сибири" поддерживать высокий уровень надежности процесса транспортировки нефти и нефтепродуктов, обеспечивать пожарную и экологическую безопасность.

Теги: Транснефть Сибирь, подготовка оборудования



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