05 Апреля 2023
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Политика Украина
Фото: скриншот с youtube-трансляции

Зеленский допустил отступление из Артемовска

Президент Украины Владимир Зеленский допустил отступление из Артемовска (Бахмута), за который уже несколько месяцев идут ожесточенные бои. "При угрозе потери личного состава из-за окружения [города] будут приняты правильные решения", - заявил Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве.

В конце марта Зеленский объяснял желание сохранить контроль над Бахмутом любой ценой. В интервью AP он заявил: "Если Бахмут падет перед российскими войсками, президент Путин "продаст" эту победу Западу, своему обществу, Китаю, Ирану. Если он почувствует кровь – почувствует, что мы слабы – он будет давить, давить, давить". Зеленский считает, что поражение ВСУ в Бахмуте оказало бы влияние и на западный мир, который начнет давить на Киев, склоняя его к переговорам. Он видит угрозу от этого поражения и внутри страны: "Наше общество почувствует усталость. Наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с ними".

Теги: владимир зеленский, артемовск, всу



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