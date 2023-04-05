05 Апреля 2023
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Наука и техника Свердловская область
Фото: управление общественных связей УГМК

На Урале к операциям приступил первый робот-хирург с системой Da Vinci Xi

В клинике "УГМК-Здоровье, расположенной в Екатеринбурге, появился первый на Урале робот-ассистент, помогающий проводить хирургические операции. Новейшую роботическую систему Da Vinci Xi уже успел опробовать заведующий отделением урологии "УГМК-Здоровье" доктор медицинских наук и главный внештатный уролог областного минздрава Александр Зырянов. Операция у пациента с раком простаты прошла сегодня.

"Робот не заменяет, а дополняет врача. Простата анатомически труднодоступна. Система позволяет хирургу видеть картинку в 3D с максимальным увеличением, работать прицельно тремя инструментами одновременно, которые еще и вращаются во всех положениях (на 360 градусов). Операция практически бескровная: робот позволяет "прижигать" мельчайшие капилляры и не задевать окружающие ткани. Все это ведет к быстрому послеоперационному восстановлению. 90% операций по онкоурологии у мужчин в мире проводится именно с помощью роботов", – подчеркнул Зырянов.

Робот-хирург с системой Da Vinci Xi(2023)|Фото: управление общественных связей УГМК

Специалисты считают, что Da Vinci – это это следующий шаг в хирургическом лечении и особенно это касается онкологических заболеваний. Микроинструменты заменяют руки хирурга и позволяют всего за час-два удалить опухоль через небольшие проколы. Технология позволяет увидеть и делать то, что невозможно для человека. Более того, врачу даже необязательно находится в одном здании, городе или стране с роботом и часами стоять за операционным столом. Вместо этого специалист работает в комфортных условиях за консолью, не отвлекаясь от процесса операции из-за внешних неудобств.

Робот-хирург с системой Da Vinci Xi(2023)|Фото: управление общественных связей УГМК

Каждое из четырех роботизированных щупалец отвечает за свою работу: одно держит камеру, второе ассистирует, а другие два оперируют, с точностью выполняя действия хирурга. Камеру высокого разрешения вместе с инструментами вводят в тело через крошечный прокол, после чего "внутренний мир" пациента в многократно увеличенном трехмерном изображении появляется на экране перед хирургом. В это время врач берется за сверхчувствительные джойстики, начиная манипуляции внутри человеческого тела.

Робот-хирург с системой Da Vinci Xi(2023)|Фото: управление общественных связей УГМК

По словам врача-уролога "УГМК-Здоровье" Александра Агзамова, робот-ассистент помогает не только врачу во время операции, но и пациенту после нее, поскольку из-за минимального вмешательства, снижается и травматизация тканей, и болевой синдром, а рубцы становятся почти незаметными.

"Так как мы можем убрать все пораженные ткани с максимальной точностью, риск рецидива онкологии сводится к минимуму. Кроме того, сохраняется прежнее качество жизни пациента", - добавил Агзамов.

Теги: УГМК, УГМК-Здоровье, операция, робот-хирург, Da Vinci Xi



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