В Тюмени под "КамАЗом" провалился асфальт

В Тюмени под "КамАЗом" аварийной службы провалился асфальт. Видеозапись опубликована в telegram-канале "ЧС Тюмень", передает корреспондент Накануне.RU.

По данным автора видеоролика, инцидент произошел на улице Запольной перед Стрелой. По данным автора канала, причиной образования провала стало размытие дороги.

Очевидцы сообщают, что в том месте из-под земли била вода. Вероятно, причиной стала коммунальная авария. На данный момент детали происшествия выясняются.