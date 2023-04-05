В Челябинской области сотрудницу почты будут судить за присвоение пенсионных выплат

Она вносила в единую базу данных фиктивные сведения, что женщина пенсию получала в полном объеме.

В Челябинской области сотрудницу отделения связи будут судить за присвоение пенсионных выплат, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.





