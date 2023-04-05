Путин и Лукашенко посетят заседание высшего Государственного совета союзного государства

Главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня обсудят актуальную двустороннюю и международную проблематику на отдельных переговорах.

Завтра, 6 апреля, в Москве состоится заседание высшего Государственного совета союзного государства. В нем поучаствуют оба президента, сообщает пресс-служба Кремля.

Разговор пойдет о ходе выполнения документа "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–23 гг.", предусматривающего совместную работу по 28 отраслевым союзным программам. Планируется принять решения по различным практическим вопросам интеграционного сотрудничества.