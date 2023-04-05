В метро Екатеринбурга перестали работать карты трех банков для оплаты проезда

В метро Екатеринбурга произошли изменения в оплате проезда. Карты некоторых банков пока работать не будут.

Как сообщается на официальном сайте Екатеринбургского метрополитена, начиная с сегодняшнего дня, 5 апреля, временно приостановлена оплата проезда через терминал по бесконтактным и виртуальным банковским картам. Речь идет о банках ВТБ, "Альфа банк" и "Тинькофф". Уточняется, что приостановление связано с ограничениями, установленными у оператора – владельца сервиса "Электронная карта города Екатеринбурга" АО "Информационная сеть" ("И-Сеть").

"Покупка жетонов для оплаты проезда по банковским бесконтактным картам указанных банков возможна через аппарат по продаже жетонов. По всем вопросам о работе терминалов оплаты проезда по банковским бесконтактным картам обращаться по адресу: Малышева, 44, тел.: (343) 270-22-57, телефон "горячей линии": +7 (343) 222-00-09", - говорится в сообщении.

Напомним, что с февраля этого года проезд в метро Екатеринбурга, как и в остальном городском общественном транспорте, стал стоить 33 рубля.