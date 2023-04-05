05 Апреля 2023
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Политика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото предоставлено компанией &quot;Газпромнефть-Ямал&quot;

Нефтяники продолжат сотрудничество с Ямальским районом 

"Газпромнефть-Ямал" и администрация Ямальского района заключили соглашение о сотрудничестве на 2023 год. Совместно стороны продолжат создавать комфортные условия для людей, которые хотят жить и работать на Крайнем Севере.

Как сообщили Накануне.RU в компании, участники соглашения заинтересованы в эффективном взаимодействии на регулярной основе и в долгосрочной перспективе. При поддержке нефтяников в селе Мыс Каменный строится детский сад на 120 малышей. Также там откроют библиотеку и музейную комнату, где будут проходить этнографические выставки. В селе Новый Порт возводится общежитие площадью 2552 кв. м для сотрудников бюджетной сферы.

Ежегодно "Газпромнефть-Ямал" оказывает помощь коренному населению, в том числе сотрудничая с общественным движением КМНС "Ямал". Нефтяники обеспечивают авиаперевозки тундровиков, доставку продуктов питания на межселенную территорию, а также поддерживают талантливую молодежь.

"Социально-экономическое соглашение официально закрепляет договоренности, которых мы достигаем с региональными властями в результате систематической работы. Компания бережно и с большим уважением относится к культуре и обычаям коренных жителей Севера, вкладывает значительные ресурсы в улучшение инфраструктуры населенных пунктов, помогает талантливым школьникам реализовать свой потенциал", – рассказал заместитель генерального директора – технический директор "Газпромнефть-Ямала" Артем Войводяну.

"Газпромнефть-Ямал" и администрация Ямальского района заключили соглашение о сотрудничестве(2023)|Фото предоставлено компанией "Газпромнефть-Ямал"

В текущем году компания продолжит реализацию программы социальных инвестиций "Родные города" в Ямальском районе. Запланированы День оленевода и День рыбака. Будут реализованы уже известные проекты по повышению качества жизни в отдаленных селах: «Родной двор», фестиваль "Дыхание Арктики", "Класс точных наук". Ямальские школьники в очередной раз получат возможность принять участие в интеллектуальном турнире "Умножая таланты".

Как отмечает глава Ямальского района Андрей Кугаевский, "Газпром нефть" – надежный партнер, ответственно исполняющий свои обязательства.

"Важным результатом развития Новопортовского месторождения является ежегодный рост налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, увеличение рабочих мест для местного населения и в целом повышение качества жизни ямальцев", – сказал Андрей Кугаевский.

Теги: Газпромнефть-Ямал, сотрудничество, соглашение



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