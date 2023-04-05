Путин отправил в отставку второго за неделю замминистра чрезвычайных ситуаций

Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности заместителя министра ЧС генерал-полковника Николая Гречушкина. Он отвечал в ведомстве за вопросы тылового обеспечения.

29 марта президент России также освободил от должности первого замминистра ЧС генерал-полковника Александра Чуприяна.

Чуприян продолжительное время являлся исполняющим обязанности министра чрезвычайных ситуаций – после гибели Евгения Зиничева и до назначения на этот пост генерал-лейтенанта Александра Куренкова.