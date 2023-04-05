На маршрут "Ласточки" из Екатеринбурга в Красноуфимск добавили остановку в Киргишанах

После многочисленных просьб от жителей Среднего Урала, на маршрут "Ласточки" из Екатеринбурга в Красноуфимск добавили остановку в селе Киргишаны. Об этом сообщает департамент информполитики.

Билет до населенного пункта из уральской столицы будет стоить 318 рублей. Сумма была утверждена сегодня на заседании правления Регионально энергетической комиссии (РЭК).

Официально остановочный пункт начнет работать 17 апреля, однако власти обещают, что на времени в пути "Ласточки" это никак не отразится. Помимо остановки в Киргишанах, с сегодняшнего дня поезд также будет высаживать пассажиров на станции Афанасьевский.