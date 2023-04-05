05 Апреля 2023
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Политика Санкт-Петербург
Фото: sensusnovus.ru

Вице-спикер Заксобрания Санкт-Петербурга Шишкина уходит со своего поста и из партии СРЗП

Вице-спикер Заксобрания Санкт-Петербурга Марина Шишкина объявила об уходе со своего поста и о выходе из партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" (СРЗП). По пока неподтвержденным данным, ее примеру могут последовать и другие четверо членов фракции СРЗП в Заксобрании северной столицы.

При этом отказываться от мандата Шишкина не собирается. Она также заявила, что продолжит заниматься политической деятельностью и создаст собственное движение или присоединится к другой политической силе.

"Я остаюсь со своими избирателями, моей лучшей и главной партией, и буду думать о новом политическом пути", - заявила Шишкина.

Ранее сообщалось, что Шишкина выступает против сближения СРЗП с основателем "ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Теги: марина шишкина, санкт-петербург, заксобрание, справедливая россия



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