В Челябинске отремонтируют 15 километров трамвайных путей за 1,3 млрд рублей

В Челябинске в 2023 году направят 1,3 млрд рублей на ремонт трамвайных путей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального миндортранса.

На эти средства запланировано отремонтировать 15,06 км трамвайных путей.

В частности, работы запланированы на Свердловском проспекте - от Блюхера до Труда, на улице Машиностроителей - от Масленникова до Новороссийской, на проспекте Победы - от Кирова до Болейко и от Каслинской до Кирова, на улице Труда - от Красной до Свердловского проспекта, а также узел Победы-Каслинская и др.

Напомним, для Челябинска в 2023 году закупят 74 новых низкопольных трамвайных вагонов, изготовленных на Усть-Катавском вагоностроительном заводе.