В Астраханской области началась акция «Сад памяти» - в этом году высадят более 154 тысяч саженцев

05 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧВК "Вагнер" контролирует территорию АЗОМа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

В Астраханской области началась акция «Сад памяти» - в этом году высадят более 154 тысяч саженцев

Сегодня в окрестностях села Сасыколи Харабалинского района (Астраханская область)  состоялось мероприятие международной акции «Сад памяти».

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Астраханской области, сотрудники Левобережного лесхоза, представители службы природопользования, органов местного самоуправления, военного комиссариата, школьники и волонтёры высадили более 3,5 тысячи саженцев вяза на площади 1,5 га. 

коллектив(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Акция «Сад памяти» объединяет людей вокруг увековечения памяти тех, кто отдал свои жизни в борьбе за свободу от нацизма. Также она направлена на решение актуальных задач в сфере экологии – озеленение городов и поселков, восстановление лесных насаждений. В Астраханской области в этом году в рамках «Сада памяти» высадят более 154 тысяч саженцев различных пород на площади 50,3 га. Мероприятия пройдут в Камызякском, Харабалинском, Черноярском, Наримановском и Красноярском районах. Во всех районах области и города Астрахани в акции примут участие более двух тысяч человек. 

посадка деревьев(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Международная акция «Сад памяти» проводится ежегодно с 18 марта по 22 июня. Участники акции высаживают 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

Теги: сад памяти, саженцы, высадка деревьев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети