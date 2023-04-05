В Астраханской области началась акция «Сад памяти» - в этом году высадят более 154 тысяч саженцев

Сегодня в окрестностях села Сасыколи Харабалинского района (Астраханская область) состоялось мероприятие международной акции «Сад памяти».

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Астраханской области, сотрудники Левобережного лесхоза, представители службы природопользования, органов местного самоуправления, военного комиссариата, школьники и волонтёры высадили более 3,5 тысячи саженцев вяза на площади 1,5 га.





Акция «Сад памяти» объединяет людей вокруг увековечения памяти тех, кто отдал свои жизни в борьбе за свободу от нацизма. Также она направлена на решение актуальных задач в сфере экологии – озеленение городов и поселков, восстановление лесных насаждений. В Астраханской области в этом году в рамках «Сада памяти» высадят более 154 тысяч саженцев различных пород на площади 50,3 га. Мероприятия пройдут в Камызякском, Харабалинском, Черноярском, Наримановском и Красноярском районах. Во всех районах области и города Астрахани в акции примут участие более двух тысяч человек.

Международная акция «Сад памяти» проводится ежегодно с 18 марта по 22 июня. Участники акции высаживают 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.