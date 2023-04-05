10% загрязнения воздуха в России приходится на Норильск

Норильск российским городом с самым грязным воздухом по итогам 2022 года. Об этом говорится в отчете Росприроднадзора за указанный период. На Норильск с расположенным там меткомбинатом приходится 10,5% от общего объема выбросов по всей стране. Это 1,8 млн тонн за год.

В других "грязных" городах воздух чище в разы. Так, на втором месте по уровню загрязнения воздуха стоит Череповец (в городе также размещен крупный меткомбинат) с 270 тыс. тонн выбросов. В топе и другие города с металлургическими комбинатами: Липецк, Магнитогорск. Также в десятку городов с самым грязным воздухом попали Рефтинский (Свердловская область, угольная ГРЭС), Междуреченск (Кемеровская область, добыча угля), Воркута (Коми, добыча угля), Иркутск и Уфа.

Самым "грязным" федеральным округом стал Сибирский, на втором месте Уральский, на третьем – Приволжский.

Больше всего загрязняет воздух добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, энергогенерация.