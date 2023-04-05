05 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: управление общественных связей УГМК

В бассейне Асбеста скончался известный пожилой спортсмен Трушников

В Асбесте во время плавания в бассейне скончался пожилой мужчина. Как выяснилось позднее, погибшим оказался известный в городе 69-летний спортсмен Александр Трушников. Трагедия произошла 4 апреля.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, по данному факту уже организована проверка: следователи провели осмотр места происшествия и опросили свидетелей. Тело направлено на судмедэкспертизу. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых также добавил, что предварительно смерть мужчины не несет криминального характера.

В паблике "Народное телевидение Асбеста" сообщается, что Трушников около пяти лет занимался в группе АФК, также посещая занятия и по теннису.

Теги: бассейн, Асбест, Трушников, спортсмен



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