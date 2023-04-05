05 Апреля 2023
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Фото: russia.com

Байкал защитят от пластиковой посуды

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи одноразовых пластиковых пакетов и посуды на Байкале.

Байкал является уникальным объектом Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, озеро содержит огромные мировые запасы пресной воды. При этом загрязнение микропластиком вод озера Байкал соответствует высокому уровню, который ежегодно растет. Так, средняя концентрация частиц микропластика (размером от 300 мкм до 5 мм) в поверхностных водах Байкала в 2021 году достигла 62 тысячи частиц на квадратный километр водной поверхности, что сравнимо со средним загрязнением озер микропластиком по всему миру. Один из источников загрязнения - "бытовые" пластиковые отходы (полиэтиленовые пакеты, посуда, столовые приборы и др.).

Согласно проекту, в экологической зоне Байкальской природной территории запрещается розничная продажа, а также безвозмездная передача юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю, пакетов, сумок, мешков одноразового применения из полимерных и комбинированных материалов, а также посуды, столовых приборов и иных видов товаров одноразового применения из различных видов пластмасс.

Теги: Байкал, пластик, загрязнение



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