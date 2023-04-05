Тюменские аграрии приступили к весенне-полевым работам

05 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧВК "Вагнер" контролирует территорию АЗОМа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: admtyumen.ru

Тюменские аграрии приступили к весенне-полевым работам

Тюменские аграрии в связи с ранней весной уже приступили к весенне-полевым работам. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

Первой на поля вышла техника учебно-опытного хозяйства ГАУ Северного Зауралья в Тюменском районе. Одновременно начались работы по внесению минеральных удобрений на полях СПК "Таволжан" в Сладковском районе.

Всего в этом году в регионе планируется засеять более миллиона гектаров площадей. Ранее сообщалось, что посевную площадь в Тюменской области увеличат на 6 000 гектаров по сравнению с прошлым годом. Общая площадь составит 1,035 млн га. Посеяно 4 400 га озимых культур, их состояние хорошее.

Специалисты высоко оценивают подготовку к весенне-полевым работам и посевной кампании в хозяйствах Тюменской области.

Для проведения полевых работ в регионе провели осеннюю обработку почвы на площади 771 000 га. Также в рамках подготовки к предстоящей посевной была отремонтирована техника и тракторы, закуплено дизельное топливо, бензин, моторные масла, приобретены семена и проверено их качество, заготовлены минеральные удобрения.

В посевной кампании 2023 года задействуют 3 760 тракторов и 2 744 сеялки.

Власти Тюменской области подчеркивают, что сельхозпродукции растениеводства будет достаточно для потребностей Тюменской области и реализации за пределы региона.

Напомним, в прошлом году в Исетском районе впервые в его истории было собрано более 200 тысяч тонн зерна. Почти 290 тысяч тонн получили аграрии Ишимского района. Также собственные рекорды поставили Нижнетавдинский район – чуть более 88 тысяч тонн зерна и Юргинский район – почти 84 тысячи тонн.

Рекордную урожайность показали овощные культуры открытого грунта – с одного гектара вышло в среднем свыше 500 центнеров.

Теги: аграрии, весенне-полевые работы, посевная



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети