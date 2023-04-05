Тюменские аграрии приступили к весенне-полевым работам

Тюменские аграрии в связи с ранней весной уже приступили к весенне-полевым работам. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

Первой на поля вышла техника учебно-опытного хозяйства ГАУ Северного Зауралья в Тюменском районе. Одновременно начались работы по внесению минеральных удобрений на полях СПК "Таволжан" в Сладковском районе.

Всего в этом году в регионе планируется засеять более миллиона гектаров площадей. Ранее сообщалось, что посевную площадь в Тюменской области увеличат на 6 000 гектаров по сравнению с прошлым годом. Общая площадь составит 1,035 млн га. Посеяно 4 400 га озимых культур, их состояние хорошее.

Специалисты высоко оценивают подготовку к весенне-полевым работам и посевной кампании в хозяйствах Тюменской области.

Для проведения полевых работ в регионе провели осеннюю обработку почвы на площади 771 000 га. Также в рамках подготовки к предстоящей посевной была отремонтирована техника и тракторы, закуплено дизельное топливо, бензин, моторные масла, приобретены семена и проверено их качество, заготовлены минеральные удобрения.

В посевной кампании 2023 года задействуют 3 760 тракторов и 2 744 сеялки.

Власти Тюменской области подчеркивают, что сельхозпродукции растениеводства будет достаточно для потребностей Тюменской области и реализации за пределы региона.

Напомним, в прошлом году в Исетском районе впервые в его истории было собрано более 200 тысяч тонн зерна. Почти 290 тысяч тонн получили аграрии Ишимского района. Также собственные рекорды поставили Нижнетавдинский район – чуть более 88 тысяч тонн зерна и Юргинский район – почти 84 тысячи тонн.

Рекордную урожайность показали овощные культуры открытого грунта – с одного гектара вышло в среднем свыше 500 центнеров.