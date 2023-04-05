Володин предложил заслушивать отчет министров о дефиците кадров

Министры должы отчитываться в Госдуме в том числе и о дефиците кадров в своих областях. С таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Это касается прежде всего министерств здравоохранения, просвещения, культуры. Пробему надо выводить на другой уровень контроля. По его словам, в сельских больницах не хватает до 80% сотрудников, в малых городах - до 60%. Аналогичная ситуация в школах, где все держится на пенсионерах.

Накануне он призвал обсуждать не то, как избирать депутатов, а том, как "сделать депутата, избранного по спискам, ближе к людям".

Ранее сообщалось, что более половины школьных учителей - пенсионеры или предпенсионеры. А Минпросвещения обнародовало статистику, согласно которой в школах страны огромная нехватка учителей. Учителей физики, географии, биологии, информатики в стране на треть меньше, чем школ, а химии - почти в два раза. То есть по этим предметам практически нет качественного обучения, поскольку учитель вынужден "тянуть" огромную нагрузку в ущерб качеству преподавания.