Подоляк пообещал взять Крым за полгода и пригрозил жителям полуострова жесткими люстрациями

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что ВСУ смогут взять Крым за полгода. "Мы точно, за очень короткое время, с исторической точки зрения это очень мало — шесть месяцев, пять или семь месяцев, мы будем находиться в Крыму. Возможно, это слишком оптимистично, но это оптимизм, математически выверенный", - заявил Подоляк в интервью "Радио Свобода" (внесено в реестр СМИ-иноагентов Минюста РФ).

Киев планирует выставить из Крыма "людей из Российской Федерации". Им дадут пару дней на сбор вещей, после чего демонтируют "Керченский мост" (в России известный как Крымский мост).

Власти Украины планируют "полностью закрыть [в Крыму] все, что касается российского культурного пространства", "искоренить все русское". "Там должно быть только украинское культурное пространство или глобальное культурное пространство. Мы не должны вести диалог о том, имеет ли право человек использовать русский язык или нет. Дома, пожалуйста, используй, но это не инструмент давления, это не инструмент протеста, это не инструмент шантажа", - заявил Подоляк.

Кроме того, людям грозят люстрации: "Многие должны получить юридическое наказание за то, что они сменили паспорт Украины на Россию и были, по сути, коллаборантами, предателями".

Сам Подоляк считает, что "это будет тяжелый период для Крыма", когда он будет наказан. "Для того чтобы Крым понял — никогда больше он не сможет ставить вопрос о каком-то особом своем статусе в отношении Российской Федерации. Нам придется все это сломать", - сказал украинский чиновник.

Он добавил: "Демократия — это не право формировать сепаратистские какие-то течения и терпеть их".