05 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: picsnews.net

Пьяный уралец гонялся за фельдшером с топором и угрожал убить полицейских

Житель уральского города Серов предстанет перед судом за нападение на фельдшера "скорой помощи". Также его обвиняют в угрозах применения насилия к сотрудникам полиции.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 25 ноября прошлого года: пьяный уралец в связи с плохим самочувствием вызвал бригаду медиков. Однако прибывший фельдшер после обследования отказал мужчине в госпитализации, предложив тому обратиться в поликлинику.

Будучи недовольным отказом, злоумышленник пообещал убить медицинского работника. А в подтверждение своих намерений он схватил топор, выбежал за фельдшером и ударил рукоятью топора по капоту автомобиля "скорой помощи", продолжая сыпать угрозами.

Прибывшие на место полицейские пресекли действия агрессора. При этом мужчина, размахивая топором, высказывал угрозы убийством и в адрес силовиков.

Как отметили в прокуратуре, уралец и раньше не ладил с законом и уже был судим. Сейчас расследование завершено, уголовное дело направлено в Серовский районный суд.

Теги: топор, фельдшер, суд, Серов



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