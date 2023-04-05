В Челябинской области третий класс пожарной опасности ввели в 22 муниципалитетах

В Челябинской области в 22 муниципалитетах установлен третий класс пожарной опасности, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Он характеризуется тем, что к возникновению природных пожаров приводит, в большинстве случаев, источники огня. Пожары быстро распространяются и создают добавочные очаги возгораний.

Напомним, на территории Катав-Ивановского района введен особый противопожарный режим. На территории района в Юрюзанском участковом лесничестве 2 апреля произошел крупный лесной пожар. В условиях сухой и ветреной погоды огонь распространился на площади 9,4 га. По предварительным данным, возгорание началось из-за незатушенного костра. В целом в регионе за выходные ликвидировали шесть лесных пожаров на общей площади 21 га.