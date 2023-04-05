05 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото: duma.gov.ru

Госдума уже 11 апреля может полностью запретить вейпы в России – Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин проявляет невиданное рвение в вопросе запрета вейпов в России (ретивость "единоросса" даже породила версию о работе табачного лобби, ведь обычные сигареты никто запрещать не собирается). В начале пленарного заседания в среду, 5 апреля, он заявил, что уже на следующей неделе, 11 апреля, нижняя палата парламента может принять решение о запрете электронных сигарет.  

"Мы в срочном порядке готовим закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних. Это будет касаться не только никотиносодержащих вейпов, частичный запрет которых уже действует, но [и] всей линейки аналогичных устройств: запрет рекламы, размещения на полках магазинов", - заявил Володин.

Примечательно, что законопроект, который Володин желает рассмотреть 11 апреля "в первом чтении и в целом", еще даже не внесен в Госдуму. Соответственно, нет отзывов на него со стороны правительства (а оно, судя по всему далеко не так консолидировано в мнении о необходимости запрета вейпов) и других заинтересованных ведомств.  

Кроме того, вейпы не запрещены в Белоруссии и Казахстане, а Россия входит в ЕАЭС, единое таможенное пространство с этими странами, и процедура согласования запрета вейпов в одной из них явно потребует значительных нормативных изменений, которые вряд ли кто-то готов принять в столь сжатые сроки.

Теги: вячеслав володин, госдума, законопроект, вейп, запрет



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