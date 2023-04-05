05 Апреля 2023
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Политика В России Крым Украина
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Советник Зеленского обещает захватить Крым в ближайшие месяцы

Украинские войска захватят Крым в течение ближайших 5-7 месяцев, пообещал советник Зеленского Михаил Подоляк в интервью американскому радио.

Интервью было очень агрессивным. Он сказал, что скоро ВСУ будут в Крыму, и его "оптимизм математически выверенный". Он скоро будет на набережной Ялты, а Россия будет вынуждена уйти из Крыма. Также чиновник считает, что Россия оставит Донецк и Луганск.

Украинский режим намерен после этого разрушить Крымский мост. В Крыму Киев мечтает "полностью закрыть все, что касается русского культурного пространства, искоренить все русское", расправиться со всеми, кто за Россию, и навсегда закрыть вопрос о каких-либо правах региона - он должен жить так, как скажут в Киеве, а о "мягкой реинтеграции" нужно забыть.

Характерно, что Подоляк признал: в "цивилизованном мире" России места нет. Поэтому военный конфликт будет продолжаться вечно.

Однако не все в Киеве разделяют оптимизм чиновников режима. Известный нацист и бывший боевик Игорь Мосийчук считает, что тема Крыма (и Церкви) специально разгоняется, чтобы затмить потери в Донбассе. Политолог Вадим Карасев подчеркивает, что Украине срочно нужны военные победы, чтобы вдохнуть уверенность в новобранцев, потому что самые мотивированные боевики во многом выбиты. Этим и объясняется ожесточенность, с которой Киев сражается за Артемовск. Возможно, с этой целью и разгоняется тема скорого захвата Крыма.

Теги: Крым, украина



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